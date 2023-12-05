Мільярдна угода: Alaska Air Group купує конкурента Hawaiian Holdings

Alaska Air Group хоче отримати контроль над половиною ринку польотів на Гавайські острови. Для цього компанія прийняла рішення придбати Hawaiian Holdings, чиї акції за останні 12 місяців впали на 65%.

У неділю Alaska Air Group повідомила, що придбає Hawaiian Holdings Inc. за 1,9 мільярда доларів, включаючи борги.

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Для чого Alaska Air Group

Об'єднання з Hawaiian дасть Alaska Air контроль над більш ніж 50% ринку польотів на Гавайські острови, до одного з найпопулярніших туристичних напрямків у світі.

Це місце, куди люди хочуть приїжджати, щоб провести час, відпустку, весілля та ювілеї. Ми віримо, що це те, що залишиться популярним на довгі роки,

– сказав в інтерв'ю генеральний директор Alaska Air, Бен Мінікуччі.

Відтак, компанія готова заплатити 18 доларів за акцію Hawaiian готівкою. Це майже в чотири рази перевищує ціну закриття акцій Hawaiian в п'ятницю. Величезна доплата демонструє те, наскільки сильно постраждали акції Hawaiian.

На падіння ціни акцій компанії за останні 12 місяців на 65% вплинули наступні фактори:

лісові пожежі на Мауї;

високі витрати на пальне;

проблеми з відкликанням реактивних двигунів на деяких літаках Airbus SE.

Чи вдасться довести угоду до кінця

Антимонопольні органи підозріло ставляться до злиттів між невеликими авіакомпаніями.

Нині американські регулятори оскаржують в суді пропозицію JetBlue Airways Corp. про придбання Spirit Airlines Inc. за 3,8 мільярда доларів.

При цьому, чотири основних гравці - United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines і Southwest Airlines - контролюють 80% авіаційного сектору США. У липні цим компаніям вдалося змусити JetBlue відмовитися від тривалого альянсу з American Airlines.