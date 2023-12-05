В воскресенье Alaska Air Group сообщила, что приобретет Hawaiian Holdings Inc. за 1,9 миллиарда долларов, включая долги.

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Зачем Alaska Air Group

Объединение с Hawaiian даст Alaska Air контроль над более чем 50% рынка полетов на Гавайские острова, в один из самых популярных туристических направлений в мире.

Это место, куда люди хотят приезжать, чтобы провести время, отпуск, свадьбу и юбилеи. Мы верим, что это то, что останется популярным на долгие годы,

– сказал в интервью генеральный директор Alaska Air, Бен Миникуччи.

Следовательно, компания готова заплатить 18 долларов за акцию Hawaiian наличными. Это почти в четыре раза превышает цену на закрытие акций Hawaiian в пятницу. Большая доплата показывает то, как сильно пострадали акции Hawaiian.

На падение цены акций компании за последние 12 месяцев на 65% повлияли следующие факторы:

лесные пожары на Мауе;

высокие затраты на горючее;

проблемы с отзывом реактивных двигателей на некоторых самолетах Airbus SE.

Удастся ли довести соглашение до конца

Антимонопольные органы подозрительно относятся к слияниям между небольшими авиакомпаниями.

Любопытно! В настоящее время американские регуляторы оспаривают в суде предложение JetBlue Airways Corp. о приобретении Spirit Airlines Inc. за 3,8 миллиарда долларов.

При этом четыре основных игрока - United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines и Southwest Airlines - контролируют 80% авиационного сектора США. В июле этим компаниям удалось заставить JetBlue отказаться от продолжительного альянса с American Airlines.