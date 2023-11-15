Заказ самолетов на десятки миллиардов
Корпорация Boeing получила большой заказ на производство самолетов. Его исполнение принесет американской компании немалую прибыль.
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Стало известно, что авиакомпания из ОАЭ Emirates заказала 55 самолетов Boeing 777-9 и 35 Boeing 777-8. Кроме того, дочь гиганта оформила заказ на 95 широкофюзеляжных самолетов.
Следовательно, Boeing сделает для Emirates 205 самолетов. Общая сумма заказа составит 52 миллиарда долларов. Также Emirates хочет пополнить свой парк 5 новыми 787 Dreamliner.
Вместе с тем следует понимать, что о немедленных поставках самолетов речь не идет. Первый Boeing 777-9 станет частью флота Emirates только в 2025 году, это с учетом того, что раньше компания делала заказы на 115 самолетов.
Что касается нового заказа, то договор подразумевает, что Emirates получит новые самолеты 777-9 до 2035 года. То есть 52 миллиарда долларов, выделенных на новые самолеты, можно считать инвестицией в будущее развитие.