Замовлення літаків на десятки мільярдів
Корпорація Boeing отримала велике замовлення на виробництво літаків. Його виконання принесе американській компанії чималий прибуток.
Цікаво Красива історія може підкорити всіх: як розповідати про свій бізнес
Стало відомо, що авіакомпанія з ОАЕ Emirates замовила 55 літаків Boeing 777-9 і 35 Boeing 777-8. Окрім того, "дочка" гіганта оформила замовлення на 95 широкофюзеляжних літаків.
Відтак, Boeing зробить для Emirates 205 літаків. Загальна сума замовлення складе 52 мільярди доларів. Також Emirates хоче поповнити свій парк 5 новими 787 Dreamliner.
Разом з тим варто розуміти, що про негайне постачання літаків не йдеться. Перший Boeing 777-9 стане частиною флоту Emirates лише у 2025 році, це з урахуванням того, що раніше компанія робила замовлення на 115 літаків.
Що стосується нового замовлення, то договір передбачає, що Emirates отримає нові літаки 777-9 до 2035 року. Тобто 52 мільярди доларів, виділені на нові літаки, можна вважати інвестицією у майбутній розвиток.