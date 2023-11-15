Замовлення літаків на десятки мільярдів

Корпорація Boeing отримала велике замовлення на виробництво літаків. Його виконання принесе американській компанії чималий прибуток.

Цікаво Красива історія може підкорити всіх: як розповідати про свій бізнес

Стало відомо, що авіакомпанія з ОАЕ Emirates замовила 55 літаків Boeing 777-9 і 35 Boeing 777-8. Окрім того, "дочка" гіганта оформила замовлення на 95 широкофюзеляжних літаків.

Відтак, Boeing зробить для Emirates 205 літаків. Загальна сума замовлення складе 52 мільярди доларів. Також Emirates хоче поповнити свій парк 5 новими 787 Dreamliner.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Разом з тим варто розуміти, що про негайне постачання літаків не йдеться. Перший Boeing 777-9 стане частиною флоту Emirates лише у 2025 році, це з урахуванням того, що раніше компанія робила замовлення на 115 літаків.

Що стосується нового замовлення, то договір передбачає, що Emirates отримає нові літаки 777-9 до 2035 року. Тобто 52 мільярди доларів, виділені на нові літаки, можна вважати інвестицією у майбутній розвиток.