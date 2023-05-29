Спецмито на алкоголь з Грузії та Вірменії: усе через підтримку росіян

Виробники алкоголю закликають накласти додаткове мито на продукцію з країн, які допомагають росіянам. Найпершими нові правила повинні відчути Грузія та Вірменія.

"Укрвинпром" ініціював санкції проти тих країн, які підтримують російських окупантів. Як розповів очільник корпорації Володимир Кучеренко, мова повинна йти як мінімум про накладення додаткового мита.

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Мито на алкоголь з Грузії та Вірменії

За словами Кучеренка, Україна повинна активно реагувати на те, що деякі країни вирішили підтримувати росіян. Зокрема, йдеться про Вірменію та Грузію, які експортують свій алкоголь до України.

Кучеренко запевнив, що це питання вже в процесі вирішення і воно є принциповим. Відповідне звернення вже надійшло до прем’єр-міністра та міністра агрополітики, але, на жаль, кроки в цьому напрямку поки що не дуже активні.

Нам грузини "Бук" не дали, нас залили своєю продукцією і паразитують повним ходом на нашому ринку,

– обурюється гендир "Укрвинпром".

Також він пояснив, що Грузія та Вірменія не мають права іменувати свою продукцію "Коньяк". Це передбачає Угода про асоціацію між Україною та ЄС, що діє від 1 вересня 2017 року.

З 1 листопада 2022 року в Україні заборонено називати "Cognac"/"Коньяк" продукцію, яка походить з третіх країн та не відповідає умовам виготовлення цього напою.