Французька компанія з виробництва шин Michelin оголосила про повний вихід з Росії. Бренду вдалося позбутися своїх активів на території окупантів.

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Michelin пішов з Росії

Компанія Michelin припинила свою діяльність на території Росії одразу після повномасштабного вторгення окупантів в Україну. Французи підтримали рух багатьох західних компаній, не бажаючи мати нічого спільного із загарбниками.

15 березня 2022 року французи повністю зупинили виробництво шин у Росії. Товар виготовлявся на заводі у Давидові, що поблизу Москви. Разом з тим Michelin заявляв, що підтримає своїх працівників.

Вже в червні 2022 року компанія оголосила, що виставляє свої російські активи на продаж, але процес тривав довго через певні труднощі. Також варто зважати, що росіяни прийняли закон, який зобов'язує іноземні бренди у разі продажу бізнесу реалізовувати його за половину ціни.

Покупцем російського бізнесу Michelin стала компанія "Пауер Інтернешнл-шини". Сума угоди наразі не розголошується. Раніше повідомлялося, що на потужностях французького виробника шин працювали близько тисячі росіян.

Раніше повідомлялося, що Johnson&Johnson вирішив більше не постачати у Росію контактні лінзи.