Французская компания по производству шин Michelin объявила о полном выходе из России. Бренду удалось лишиться своих активов на территории окупантов.

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Michelin ушел из России

Компания Michelin прекратила свою деятельность на территории России сразу после полномасштабного вторжения оккупантов в Украину. Французы поддержали движение многих западных компаний, не желая иметь ничего общего с захватчиками.

15 марта 2022 года французы полностью остановили производство шин в России. Товар производился на заводе в Давыдове, близ Москвы. Вместе с тем, Michelin заявлял, что поддержит своих работников.

Уже в июне 2022 года компания объявила, что выставляет свои российские активы на продажу, но процесс длился долго из-за определенных трудностей. Также следует учитывать, что россияне приняли закон, обязывающий иностранные бренды в случае продажи бизнеса реализовывать его за половину цены.

Покупателем российского бизнеса Michelin стала компания "Пауэр Интернешнл-шины". Сумма сделки пока не разглашается. Ранее сообщалось, что на мощностях французского производителя шин работало около тысячи россиян.