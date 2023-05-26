Список спонсоров войны от НАПК пополнился Mondelez International. Даже преступления россиян против украинцев не заставили компанию остановить работу в России и прекратить платить в бюджет оккупантов миллионы долларов.

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Как известная компания финансирует россиян

В НАПК сообщили, что после полномасштабного вторжения Mondelez International не вышла с российского рынка. Фабрики компании продолжают работу, а поставка товаров на прилавки российских магазинов была бесперебойной.

Интересы компании, имеющей годовой доход около 26 миллиардов долларов и работающей в 160 странах мира, на российском рынке представляет ООО "Мон'дэлис Русь", которая имеет три завода: фабрику "Большевик", выпускающую печенье "Юбилейное", OREO, "Медвежонок Барни" и крекеры TUC, производство в Покрове (шоколад Alpen Gold, Воздушный, Milka и батончик Picnic), завод в Великом Новгороде (жевательная резинка Dirol и леденцы Halls),

– говорится в сообщении НАПК.

Только в 2022 году прибыль Mondelez International в России составила аж 339 миллионов долларов, что в три раза больше предыдущих показателей. Учитывая выручку в 1 миллиард долларов, в НАПК подсчитали, что компания заплатила в российский бюджет 61 миллион долларов налогов.

Какие товары компания производит в Украине

Украинский филиал Mondelez International расположен в Сумской области, это ЧАО "Монделис Украина. Свою продукцию бренд реализует под такими торговыми марками: