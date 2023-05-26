Список спонсорів війни від НАЗК поповнився Mondelez International. Навіть злочини росіян проти українців не змусили компанію зупинити роботу в Росії та перестати платити в бюджет окупантів мільйони доларів.

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Як відома компанія фінансує росіян

У НАЗК повідомили, що після повномасштабного вторгнення Mondelez International не вийшла з російського ринку. Фабрики компанії продовжують роботу, а постачання товарів на прилавки російських магазинів було безперебійним.

Інтереси компанії, що має річний дохід близько 26 мільярдів доларів і працює в 160 країнах світу, на російському ринку представляє ТОВ "Мон'дэлис Русь", яка має три заводи: фабрику "Большевик", яка випускає печиво "Юбилейное", OREO, "Медвежонок Барни" та крекери TUC, виробництво в Покрові (шоколад Alpen Gold, "Воздушный", Milka та батончик Picnic), завод у Великому Новгороді (жувальна гумка Dirol і льодяники Halls),

– йдеться у повідомленні НАЗК.

Лише у 2022 році прибуток Mondelez International в Росії склав аж 339 мільйонів доларів, що втричі більше за попередні показники. Враховуючи виручку в 1 мільярд доларів, в НАЗК підрахували, що компанія заплатила у російський бюджет 61 мільйон доларів податків.

Які товари компанія виготовляє в Україні

Український філіал Mondelez International розташований у Сумській області, це ПрАТ "Монделіс Україна. Свою продукцію бренд реалізовує під такими торговими марками: