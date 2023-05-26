У росіян залишається все менше товарів цивілізованого світу. Про черговий удар по їхньому ринку заявила компанія Johnson&Johnson.

Читайте також Гроші повинні працювати: як можна не постраждати від інфляції та отримувати прибуток

Більше жодних якісних лінз

За повідомленням компанії Johnson&Johnson, постачання контактних лінз у Росію припиняється. Це дуже важкий удар по росіянах, адже ці лінзи займають половину всього російського імпорту цього товару.

Acuvue Oasys і Acuvue True Eyes, які постачали лінзи у Росію, вже розсилають салонам оптики повідомлення про те, що нових партій товару не буде. Також в листах вказано, що це рішення вступило в дію після нових обмежень Мінпромторгу США.

Основні постачальники контактних лінз на російському ринку — Johnson&Johnson і CooperVision. Напевно, це два найбільших гравці. З першим точно є проблеми, і ціни на них зросли,

– повідомляють аналітики.

Росіяни можуть замовляти китайські та корейські аналоги, але їх якість викликає сумніви, а ціни після рішення американців будуть зростати. Відповідно, якісні контактні лінзи будуть для росіян недоступними, або ж коштуватимуть шалених грошей.

Відомо, що певні проблеми з постачанням лінз були у Росії одразу після повномасштабного вторгнення в Україну, але для ринку окупантів вони були не критичними.

Раніше Johnson&Johnson зупинила постачання товарів гігієни у Росію, але потім відновила партії медичних товарів.