"Укрвинпром" инициировал санкции против тех стран, которые поддерживают российских окупантов. Как рассказал глава корпорации Владимир Кучеренко, речь должна идти как минимум о наложении дополнительной пошлины.

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Пошлина на алкоголь из Грузии и Армении

По словам Кучеренко, Украина должна активно реагировать на то, что некоторые страны решили поддерживать россиян. В частности, речь идет об Армении и Грузии, экспортирующих свой алкоголь в Украину.

Кучеренко заверил, что этот вопрос уже в процессе решения и он принципиален. Соответствующее обращение уже поступило премьер-министру и министру агрополитики, но, к сожалению, шаги в этом направлении пока не очень активны.

Нам грузины "Бук" не дали, нас залили своей продукцией и паразитируют полным ходом на нашем рынке,

– возмущается гендир "Укрвинпром".

Также он пояснил, что Грузия и Армения не имеют права называть свою продукцию "Коньяк". Это предусматривает Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, действующее с 1 сентября 2017 года.

С 1 ноября 2022 года в Украине запрещено называть "Cognac"/"Коньяк" продукцию, которая происходит из третьих стран и не отвечает условиям изготовления этого напитка.