Втерти носа Google і Microsoft: Amazon інвестував 4 мільярди доларів у Anthropic

Гонка штучних інтелектів не скидає обертів. Amazon вирішив не стояти осторонь та навіть замахнутися на лідерство.

Amazon не випадає зі змагань гігантів

Корпорація Amazon оголосила, що збирається нав'язувати конкуренцію на ринку хмарних середовищ та штучного інтелекту. Для цього гігант збирається інвестувати 4 мільярди доларів у стартап Anthropic.

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Завдяки інвестиції команда Amazon та клієнти хмарних сервісів гіганта зможуть отримати ранній доступ до всіх технологій Anthropic. Також вони зможуть впровадити їх у свій бізнес та отримати підтримку у цьому процесі.

Стартап із Сан-Франциско також зобов'язався використовувати хмарні сервіси Amazon. Свої моделі штучного інтелекту компанія буде навчати на власних чипах, які буде купувати в гіганта.

Доля в компанії та розмір інвестицій

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Керівники Amazon і Anthropic домовилися, що негайні інвестиції повинні скласти 1,25 мільярда доларів. Ініціювати додаткові 2,75 мільярда доларів з боку Amazon має право кожна зі сторін.

Що стосується оновленої вартості стартапу, то оголошувати цю оцінку на загал в компаніях різко відмовилися. Це ж стосується розміру частки Amazon в Anthropic.