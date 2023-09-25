Amazon не випадає зі змагань гігантів
Корпорація Amazon оголосила, що збирається нав'язувати конкуренцію на ринку хмарних середовищ та штучного інтелекту. Для цього гігант збирається інвестувати 4 мільярди доларів у стартап Anthropic.
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Завдяки інвестиції команда Amazon та клієнти хмарних сервісів гіганта зможуть отримати ранній доступ до всіх технологій Anthropic. Також вони зможуть впровадити їх у свій бізнес та отримати підтримку у цьому процесі.
Стартап із Сан-Франциско також зобов'язався використовувати хмарні сервіси Amazon. Свої моделі штучного інтелекту компанія буде навчати на власних чипах, які буде купувати в гіганта.
Доля в компанії та розмір інвестицій
Керівники Amazon і Anthropic домовилися, що негайні інвестиції повинні скласти 1,25 мільярда доларів. Ініціювати додаткові 2,75 мільярда доларів з боку Amazon має право кожна зі сторін.
Що стосується оновленої вартості стартапу, то оголошувати цю оцінку на загал в компаніях різко відмовилися. Це ж стосується розміру частки Amazon в Anthropic.