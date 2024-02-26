Американець виграв лотерею на 340 мільйонів доларів – організатори кажуть про "помилку"

Мешканець Вашингтона виграв лотерею Powerball на сотні мільйонів доларів. Організатори намагаються оскаржити виграш, шанс якого був один до 300 мільйонів.

Шалений виграш та спроба уникнути виплати

Джон Чікс звернувся до суду з позовом на Powerball та DC Lottery. Його претензія полягає у тому, що організатор лотереї відмовляється виплачувати йому виграш.

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У січні 2023 року чоловік придбав лотерейний білет Powerball. Коли він побачив, що опубліковані номери співпали з тим, що були на його папірці – він втратив дар мови, адже виграв джекпот!

Однак коли він показав свій білет в Управління лотерей та азартних ігор (OLG), ті відмовилися сплачувати йому виграш. Мовляв, те, що номери збіглися – це просто помилка, і розраховувати на виплату не варто.

У 2022 році один з джекпотів лотереї Powerball склав майже 2 мільярди доларів.

Чоловік звернувся до суду та вимагає відшкодувати йому збитки у розмірі 340 мільйонів доларів. Йдеться не лише про виплату джекпоту, а й відсотків, які він міг би отримувати.

Організатори стверджують, що в той самий день, коли Чікс купив свій білет, на сайті проводилися тести. Мовляв, співпадіння номерів – це технічна помилка. Підрядник Powerball Taoti також заявляє, що номера не відповідали останньому тиражу та "висіли" на сайті 3 дні.