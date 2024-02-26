Шалений виграш та спроба уникнути виплати

Джон Чікс звернувся до суду з позовом на Powerball та DC Lottery. Його претензія полягає у тому, що організатор лотереї відмовляється виплачувати йому виграш.

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У січні 2023 року чоловік придбав лотерейний білет Powerball. Коли він побачив, що опубліковані номери співпали з тим, що були на його папірці – він втратив дар мови, адже виграв джекпот!

Однак коли він показав свій білет в Управління лотерей та азартних ігор (OLG), ті відмовилися сплачувати йому виграш. Мовляв, те, що номери збіглися – це просто помилка, і розраховувати на виплату не варто.

У 2022 році один з джекпотів лотереї Powerball склав майже 2 мільярди доларів.

Чоловік звернувся до суду та вимагає відшкодувати йому збитки у розмірі 340 мільйонів доларів. Йдеться не лише про виплату джекпоту, а й відсотків, які він міг би отримувати.

Організатори стверджують, що в той самий день, коли Чікс купив свій білет, на сайті проводилися тести. Мовляв, співпадіння номерів – це технічна помилка. Підрядник Powerball Taoti також заявляє, що номера не відповідали останньому тиражу та "висіли" на сайті 3 дні.