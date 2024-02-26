Безумный выигрыш и попытка избежать выплаты

Джон Чикс обратился в суд с иском на Powerball и DC Lottery. Его претензия заключается в том, что организатор лотереи отказывается выплачивать ему выигрыш.

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В январе 2023 года мужчина приобрел лотерейный билет Powerball. Когда он увидел, что опубликованные номера совпали с тем, что были на его бумажке – он потерял дар речи, ведь выиграл джекпот!

Однако когда он показал свой билет в Управление лотерей и азартных игр (OLG), те отказались платить ему выигрыш. Мол, то, что номера совпали – это просто ошибка, и рассчитывать на выплату не стоит.

В 2022 году один из джекпотов лотереи Powerball составил почти 2 миллиарда долларов.

Мужчина обратился в суд и требует возместить ему убытки в размере 340 миллионов долларов. Речь идет не только о выплате джекпота, но и процентов, которые он мог бы получать.

Организаторы утверждают, что в тот самый день, когда Чикс купил свой билет, на сайте проводились тесты. Мол, совпадение номеров – это техническая ошибка. Подрядчик Powerball Taoti также заявляет, что номера не соответствовали последнему тиражу и "висели" на сайте 3 дня.