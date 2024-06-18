Американська компанія Caterpillar продає свої російські активи

Американська корпорація Caterpillar успішно завершила продаж своїх російських активів. Новим власником стала місцева компанія "ПСК-Нові рішення", яка є частиною вірменського інвестиційного фонду Balchug Capital.

Нова угода

Caterpillar Inc. призупинила свою виробничу діяльність у Росії у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, наслідуючи приклад інших західних компаній.

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У листопаді 2023 року російський президент Путін затвердив купівлю активів Caterpillar компанією під назвою "ПСК-Нові Рішення". Указ Путіна та документація російських компаній не розкривають умов угоди.

Відповідь на санкції

Caterpillar володіла двома виробничими майданчиками в Росії: один розташований у Ленінградській області, а інший — у Новосибірську. На цих підприємствах вироблялися гідравлічні екскаватори, великовантажні самоскиди, кузови для кар'єрних самоскидів, та інші компоненти для техніки та обладнання.

Указ Путіна вказує, що "ПСК-Нові Рішення" може купити 100% статутного капіталу в Caterpillar Tosno та Caterpillar Financial як відповідь на західні санкції.

Згідно з документами компанії, передача активів була завершена 14 червня.

"ПСК-Нові Рішення" було зареєстровано в серпні 2022 року, згідно з базою даних агенції новин Interfax Spark. Воно на 99% належить вірменській інвестиційній компанії Balchug Capital, керівником та засновником якої є Давид Амарян, який керує всією інвестиційною діяльністю.