Бюро економічної безпеки отримало нового керівника: хто очолив важливе відомство

БЕБ тепер керуватиме новий посадовець. Едуард Федоров покинув свою посаду кілька днів тому.

Як повідомили у Бюро економічної безпеки, від 14 серпня Едуард Федоров більше не виконує обов'язки голови відомства. Його усунули від роботи наказом БЕБ за згодою сторін.

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На чолі відомства тепер працюватиме Андрій Вікторович Пащук. Він працює у БЕБ з листопада 2022 року.

Нагадаємо, раніше робота БЕБ сприяла тому, що гральний бізнес почав сплачувати в рази більше податків.

Його прийняли у штат як переможця конкурсу на зайняття вакантних посад штатних працівників БЕБ, які мають спеціальні звання. Також повідомляється, що наразі він буде в.о. Директора БЕБ.

Андрій Пащук буде здійснювати загальну координацію контроль діяльності центрального апарату та територіальних управлінь. Також на нього лягають інші обов'язки, які передбачені законом про БЕБ.