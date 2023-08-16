Как сообщили в Бюро экономической безопасности, от 14 августа Эдуард Федоров больше не исполняет обязанности главы ведомства. Его отстранили от работы приказом БЭБ с согласия сторон.

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Во главе ведомства теперь будет работать Андрей Викторович Пащук. Он работает в БЭБ с ноября 2022 года.

Напомним, ранее работа БЭБ способствовала тому, что игорный бизнес начал платить в разы больше налогов.

Его приняли в штат в качестве победителя конкурса на занятие вакантных должностей штатных работников БЭБ, имеющих специальные звания. Также сообщается, что он будет и.о. Директора БЭБ.

Андрей Пащук будет осуществлять общую координацию и контроль деятельности центрального аппарата и территориальных управлений. Также на него ложатся другие обязанности, предусмотренные законом о БЭБ.