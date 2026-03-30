Порушувала санкції проти Росії: на яку суму "влетіла" дочірня компанія Apple за допомогу Москві

У Великій Британії регулятори оштрафували європейську філію відомої компанії Apple на 390 тисяч фунтів стерлінгів за порушення санкцій проти Росії. Компанія платила гроші в російську скарбничку під час повномасштабного вторгнення.

Про це мовиться в матеріалі Financial Times.

Як покарали компанію за гроші в скарбничку Росії?

Apple Distribution International (ADI), яка відповідає за продажі продукції у Європі та на Близькому Сході, "влетіла" на штраф від Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) після того, як платила російській компанії Okko у 2022 році.

ADI після початку повномасштабної війни Росії проти України перерахувала 635 618,75 фунтів стерлінгів російському стримінговому сервісу Okko через британський банк двома платежами.

Регулятор повідомив, що компанія сама задекларувала ці операції у жовтні 2022 року, однак цим порушила санкції проти російського бізнесу. В Apple підкреслили, що серйозно ставляться до санкцій і оперативно поінформували владу Британії.

До травня 2022 року Okko належав підсанкційному "Сбербанку", а перед платежами його передали новій російській компанії JSC New Opportunities, ймовірно, для обходу обмежень.

Зазначимо, що штраф для Apple став першим кейсом OFSI, врегульованим за новою процедурою. Цей механізм дозволяє зменшити суму санкцій в обмін на відмову від судового оскарження.

