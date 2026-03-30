Порушувала санкції проти Росії: на яку суму "влетіла" дочірня компанія Apple за допомогу Москві
- Європейська філія Apple оштрафована у Великій Британії на 390 тисяч фунтів.
- Apple Distribution International перераховувала гроші російському стримінговому сервісу Okko у 2022 році.
У Великій Британії регулятори оштрафували європейську філію відомої компанії Apple на 390 тисяч фунтів стерлінгів за порушення санкцій проти Росії. Компанія платила гроші в російську скарбничку під час повномасштабного вторгнення.
Про це мовиться в матеріалі Financial Times.
Читайте також Пішли лише на словах: які відомі компанії продовжили заробляти мільярди в Росії
Як покарали компанію за гроші в скарбничку Росії?
Apple Distribution International (ADI), яка відповідає за продажі продукції у Європі та на Близькому Сході, "влетіла" на штраф від Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) після того, як платила російській компанії Okko у 2022 році.
ADI після початку повномасштабної війни Росії проти України перерахувала 635 618,75 фунтів стерлінгів російському стримінговому сервісу Okko через британський банк двома платежами.
Регулятор повідомив, що компанія сама задекларувала ці операції у жовтні 2022 року, однак цим порушила санкції проти російського бізнесу. В Apple підкреслили, що серйозно ставляться до санкцій і оперативно поінформували владу Британії.
До травня 2022 року Okko належав підсанкційному "Сбербанку", а перед платежами його передали новій російській компанії JSC New Opportunities, ймовірно, для обходу обмежень.
Зазначимо, що штраф для Apple став першим кейсом OFSI, врегульованим за новою процедурою. Цей механізм дозволяє зменшити суму санкцій в обмін на відмову від судового оскарження.
Що відомо про позицію компанії Apple?
Раніше повідомлялося, що Apple посилила обмеження для користувачів із Росії, чиї дані збігаються із санкційними списками: їм блокують покупки, підписки та доступ до сервісів, а також вимагають додаткову ідентифікацію.
Компанія також жорсткіше контролює постачання iPhone через треті країни, попереджаючи продавців про санкції за активацію пристроїв із закордонними SIM-картами.
Водночас депутат Андрій Свінцов стверджує, що Apple технічно здатна дистанційно вимкнути свої пристрої, перетворивши їх на "цеглу". Він додав, що в такому разі росіяни швидко перейдуть на альтернативні гаджети, якщо компанію сприйматимуть як інструмент США.