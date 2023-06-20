Apple збирається судитися зі швейцарськими фермерами: навіщо гіганту ця тяганина

Компанія Apple почала битву з фермерами Швейцарії. Причина банальна - зображення яблука на логотипі.

Компанія Apple переконана, що тільки вона може використовувати яблуко як логотип. Технологічний гігант готовий намагатися забороняти зображення фрукта навіть для фермерів.

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Битва за яблука між Apple та фермерами Швейцарії

Американська фірма хоче отримати право на зображення усіх яблук у Швейцарії. Йдеться навіть про логотип місцевого Союзу виробників фруктів, який як знак використовує яблуко у кольорах національного прапора.

Фермерів така позиція Apple щонайменше шокує, адже до спроб захисту логотипа компанії – надкушеного яблука – це не має жодного стосунку.

Їхня мета — володіти правами на справжнє яблуко, яке для нас є чимось майже універсальним, що має бути доступним для всіх,

– переконані у фермерському союзі.

На думку юристів, суд навряд чи задовольнить клопотання Apple у повному обсязі, але фермери побоюються, що їх таки змусять змінити логотип, а ребрендинг може коштувати мільйони доларів.

Раніше Apple вже звертався з подібними запитами до судів різних країн. Успішно для компанії розгляд справи завершився у Японії, Туреччині, Ізраїлі та Вірменії.