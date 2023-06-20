Компания Apple убеждена, что только она может использовать яблоко в качестве логотипа. Технологический гигант готов пытаться запрещать изображение фрукта даже фермерам.

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Битва за яблоки между Apple и фермерами Швейцарии

Американская фирма хочет получить право на изображение всех яблок в Швейцарии. Речь даже о логотипе местного Союза производителей фруктов, который как знак использует яблоко в цветах национального флага.

Фермеров такая позиция Apple, по меньшей мере, шокирует, ведь к попыткам защиты логотипа компании – надкушенного яблока – это не имеет никакого отношения.

Их цель — обладать правами на настоящее яблоко, которое для нас является чем-то почти универсальным, которое должно быть доступно всем,

– убеждены в фермерском союзе.

По мнению юристов, суд вряд ли удовлетворит ходатайство Apple в полном объеме, но фермеры опасаются, что их заставят изменить логотип, а ребрендинг может стоить миллионы долларов.

Ранее Apple уже обращался с подобными запросами в суды разных стран. Успешно для компании рассмотрение дела завершилось в Японии, Турции, Израиле и Армении.