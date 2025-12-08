Усе більше керівників Apple йдуть з посад: хто наступним залишить компанію

В Apple наближається кадрова криза, бо керівники багатьох напрямків йдуть з посад. Їх “переманюють” інші світові гіганти, або ж люди йдуть на пенсію через вік.

Відтік кадрів у Apple

Компанія Apple Inc. , яка довгий час була взірцем стабільності, раптово переживає найбільші кадрові перестановки за десятиліття, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Лише за тиждень грудня 2025 року керівники відділів штучного інтелекту та дизайну інтерфейсів Apple пішли у відставку. Потім компанія оголосила про звільнення головного юрисконсульта та керівника відділу урядових зв'язків.

Усі чотири керівники звітували безпосередньо перед головним виконавчим директором Тімом Куком , що свідчить про винятковий рівень плинності кадрів у вищому керівництві Apple.

Водночас, фахівці зі штучного інтелекту "тікають" до технологічних конкурентів – Meta Platforms Inc., OpenAI та різноманітні стартапи переманюють багатьох інженерів Apple. Це загрожує перешкодити зусиллям компанії наздогнати її у сфері штучного інтелекту, де їй важко заявити про себе.

– Meta Platforms Inc., OpenAI та різноманітні стартапи переманюють багатьох інженерів Apple. Це загрожує перешкодити зусиллям компанії наздогнати її у сфері штучного інтелекту, де їй важко заявити про себе. Шквал виходів на пенсію відображає також демографічну реальність для Apple. Багато її керівників вищої ланки працюють у компанії десятиліттями і приблизно однакового віку – їм або за 60, або майже 60.

Хто може піти наступним?

Джоні Сроуджі – старший віце-президент з апаратних технологій та один із найшанованіших керівників Apple – нещодавно заявив Куку, що він серйозно розглядає можливість звільнення найближчим часом. Сроуджі, керівник Apple щодо розробки чіпів, повідомив колегам, що має намір приєднатися до іншої компанії, якщо зрештою піде.

Кук наполегливо працює над його утриманням, що включало пропозицію суттєвого пакету оплати праці та потенційну можливість збільшення відповідальності в майбутньому. Один із сценаріїв, який розглядали деякі керівники, передбачає підвищення його до посади головного технічного директора.

Така робота – нагляд за широким спектром як апаратної інженерії, так і технологій – потенційно зробила б його другим за впливом керівником Apple,

– пишуть у виданні.

