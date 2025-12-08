Все больше руководителей Apple уходят с должностей: кто следующим покинет компанию

В Apple приближается кадровый кризис, потому что руководители многих направлений уходят с должностей. Их "переманивают" другие мировые гиганты, или же люди уходят на пенсию из-за возраста.

Отток кадров в Apple

Компания Apple Inc. , которая долгое время была образцом стабильности, внезапно переживает крупнейшие кадровые перестановки за десятилетия, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Всего за неделю декабря 2025 года руководители отделов искусственного интеллекта и дизайна интерфейсов Apple ушли в отставку. Затем компания объявила об увольнении главного юрисконсульта и руководителя отдела правительственных связей.

Все четыре руководителя отчитывались непосредственно перед главным исполнительным директором Тимом Куком , что свидетельствует об исключительном уровне текучести кадров в высшем руководстве Apple.

В то же время, специалисты по искусственному интеллекту "убегают" к технологическим конкурентам – Meta Platforms Inc., OpenAI и различные стартапы переманивают многих инженеров Apple. Это грозит помешать усилиям компании догнать ее в сфере искусственного интеллекта, где ей трудно заявить о себе.

Кто может уйти следующим?

Джони Сроуджи – старший вице-президент по аппаратным технологиям и один из самых уважаемых руководителей Apple – недавно заявил Куку, что он серьезно рассматривает возможность увольнения в ближайшее время. Сроуджи, руководитель Apple по разработке чипов, сообщил коллегам, что намерен присоединиться к другой компании, если в конце концов уйдет.

Кук настойчиво работает над его удержанием, что включало предложение существенного пакета оплаты труда и потенциальную возможность увеличения ответственности в будущем. Один из сценариев, который рассматривали некоторые руководители, предусматривает повышение его до должности главного технического директора.

Такая работа – надзор за широким спектром как аппаратной инженерии, так и технологий – потенциально сделала бы его вторым по влиянию руководителем Apple,

– пишут в издании.

Что еще известно об увольнении в Apple и других компаниях?