Apple скоротить зарплату виконавчому директору Тіму Куку на понад 40%

Техногігант Apple скоротить зарплату виконавчому директору Тіму Куку на більш як 40% за його ж бажанням. Про що стало відомо з подання компанії до фінансового регулятора.

Зарплата у Кука знизиться

Компанія Apple Inc. скоротить винагороду головного виконавчого директора Тіма Кука на понад 40% до 49 мільйонів доларів у 2023 році, посилаючись на рекомендації інвесторів і прохання самого Кука скоригувати його зарплату.

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Як змінювалась зарплата Тіма Кука / Інфографіка Bloomberg

Раніше Apple зазнала критики з боку таких груп, як Institutional Shareholder Services, щодо попереднього компенсаційного пакета Кука. Хоча більшість акціонерів проголосували за його схвалення торік. ISS поскаржилася на те, що половина винагороди не залежала від критеріїв ефективності, таких як ціна акцій компанії.

Від чого залежить зарплата Кука

Акціонери у низці великих міжнародних компаніях блокували виплати значних пакетів винагороди для виконавчих директорів.

Через скорочення розміру винагороди, відсоток акцій, що надаються Куку з прив'язкою до фінансових результатів діяльності Apple, збільшиться до 75% у 2023 році з 50% та зростатиме в наступні роки.

Річна винагорода мільярдера знизиться до 49 мільйонів доларів у 2023 році з 99,4 мільйона доларів, отриманих торік.

З отриманої ним у 2022 році суми, 3 мільйонів доларів становила базова заробітна плати, а близько 83 мільйонів доларів – акції компанії та бонуси.

Це більше, ніж у 2021 році, коли його загальний пакет оплати праці становив 98,7 мільйона доларів.

Винагорода в розмірі 49 мільйонів доларів включає ті ж 3 мільйони базової зарплати та 6 мільйонів доларів премії, як і у 2022 році, а також винагороду у вигляді акцій в розмірі 40 мільйонів доларів.

Вартість останньої винагороди Кука у 2022 році становила 75 мільйонів доларів. Фактична загальна компенсація Кука за 2023 рік може коливатися в залежності від показників акцій компанії.