Зарплата у Кука снизится

Компания Apple Inc. сократит вознаграждение главного исполнительного директора Тима Кука более чем на 40% до 49 миллионов долларов в 2023 году, ссылаясь на рекомендации инвесторов и просьбу самого Кука скорректировать его зарплату

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Как менялась зарплата Тима Кука / Инфографика Bloomberg

Ранее Apple подверглась критике со стороны таких групп, как Institutional Shareholder Services, относительно предыдущего компенсационного пакета Кука. Хотя большинство акционеров проголосовали за его одобрение в прошлом году. ISS пожаловалась, что половина вознаграждения не зависела от критериев эффективности, таких как цена акций компании.

Обратите внимание! Акционеры в ряде крупных международных компаний блокировали выплаты значительных пакетов вознаграждения для исполнительных директоров.

От чего зависит зарплата Кука

Из-за сокращения размера вознаграждения, процент акций, предоставляемых Куку с привязкой к финансовым результатам деятельности Apple, увеличится до 75% в 2023 году с 50% и будет расти в последующие годы.

Годовое вознаграждение миллиардера снизится до 49 миллионов долларов в 2023 году с 99,4 миллиона долларов, полученных в прошлом году.

Из полученной им в 2022 году суммы, 3 миллиона долларов составляла базовая заработная плата, а около 83 миллионов долларов – акции компании и бонусы.

Это больше, чем в 2021 году, когда его общий пакет оплаты труда составил 98,7 миллионов долларов.

Вознаграждение в размере 49 миллионов долларов включает те же 3 миллиона базовой зарплаты и 6 миллионов долларов премии, как и в 2022 году, а также вознаграждение в виде акций в размере 40 миллионов долларов.

Интересно! Стоимость последнего вознаграждения Кука в 2022 году составила 75 миллионов долларов. Фактическая всеобщая компенсация Кука за 2023 год может колебаться в зависимости от показателей акций компании.