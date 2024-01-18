Apple нарешті обігнав Samsung: яка частка глобального ринку тепер належить "яблуку"

Понад 10 років компанія Samsung була лідером з продажів смартфонів. Втім, після довгої боротьби Apple таки вдалося трішки обігнати конкурента.

Новий лідер на ринку смартфонів

За підсумками 2023 року компанія Apple стала лідером на ринку продажів смартфонів. Це вперше за 12 років "яблуку" вдалося обігнати найбільшого конкурента на цьому напрямку – компанію Samsung.

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Apple завдяки зростанню продажів Iphone вдалося зайняти 20,1% глобального ринку. Натомість частка Samsung зменшилася і тепер складає 19,4%.

До п'ятірки найбільш популярних смартфонів також увійшли китайські бренди Xiaomi, Oppo і Transsion.

Так виглядав глобальний ринок смартфонів у 2023 році / графіка Reuters

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Загальний ринок склав 1,17 мільярда смартфонів. Це на 3,2% менше, ніж у 2022 році, і мінімальний показник за останнє десятиріччя.

Продажі Samsung впали на 13,6%, а попит на iPhone стрибнув на 3,7%. Як кажуть аналітики, корейська компанія кинула зусилля на середній та високий клас, через що втратила велику частку низькоцінового класу.