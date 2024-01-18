Новый лидер на рынке смартфонов

По итогам 2023 года компания Apple стала лидером на рынке продаж смартфонов. Это впервые за 12 лет "яблоку" удалось обогнать крупнейшего конкурента в этом направлении – компанию Samsung.

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Apple благодаря росту продаж iPhone удалось занять 20,1% глобального рынка. Зато доля Samsung уменьшилась и теперь составляет 19,4%.

В пятерку наиболее популярных смартфонов также вошли китайские бренды Xiaomi, Oppo и Transsion.

Так выглядел глобальный рынок смартфонов в 2023 году / графика Reuters

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Общий рынок составил 1,17 миллиарда смартфонов. Это на 3,2% меньше, чем в 2022 году и минимальный показатель за последнее десятилетие.

Продажи Samsung упали на 13,6%, а спрос на iPhone прыгнул на 3,7%. Как говорят аналитики, корейская компания бросила усилия на средний и высокий класс, из-за чего потеряла большую часть низкоценового класса.