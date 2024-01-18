Новий лідер на ринку смартфонів
За підсумками 2023 року компанія Apple стала лідером на ринку продажів смартфонів. Це вперше за 12 років "яблуку" вдалося обігнати найбільшого конкурента на цьому напрямку – компанію Samsung.
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Apple завдяки зростанню продажів Iphone вдалося зайняти 20,1% глобального ринку. Натомість частка Samsung зменшилася і тепер складає 19,4%.
До п'ятірки найбільш популярних смартфонів також увійшли китайські бренди Xiaomi, Oppo і Transsion.
Так виглядав глобальний ринок смартфонів у 2023 році / графіка Reuters
Загальний ринок склав 1,17 мільярда смартфонів. Це на 3,2% менше, ніж у 2022 році, і мінімальний показник за останнє десятиріччя.
Продажі Samsung впали на 13,6%, а попит на iPhone стрибнув на 3,7%. Як кажуть аналітики, корейська компанія кинула зусилля на середній та високий клас, через що втратила велику частку низькоцінового класу.