Meta "переманила" найвідомішого дизайнера Apple: все більше людей ідуть з компанії

Керівник відділу дизайну Apple Алан Дай приєднався до Meta, щоб оновити пристрої компанії, додавши функції штучного інтелекту. Це вкотре підтверджує відтік талановитих фахівців з Apple, яку згодом може залишити навіть Тім Кук.

Що відомо про перехід Алана Дая в Meta?

Компанія Meta переманила найвідомішого дизайнера Apple у рамках масштабної авантюри, яка підкреслює прагнення гіганта соціальних мереж до створення пристроїв, оснащених ШІ, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також "Легенди" йдуть: чи вдасться замінити керівників JPMorgan, Apple та легендарного Баффета

Компанія наймає Алана Дая, який очолював команду дизайнерів Apple з 2015 року. Натомість Apple замінює Дая давнім дизайнером Стівеном Лемеєм.

Цей крок являє собою сейсмічний зсув у Кремнієвій долині та демонструє, що Meta прагне стати виробником апаратних пристроїв відомих брендів. Для Apple цей відхід продовжує відтік талановитих фахівців, якого команда дизайнерів зазнала з моменту відходу далекоглядного керівника Джоні Айва у 2019 році,

– пишуть у виданні.

Цього тижня Алан Дай повідомив Apple про своє рішення піти, хоча вище керівництво вже готувалося до його відходу, повідомили джерела.

З наймом Дая, Meta створює нову дизайн-студію та доручає йому відповідати за дизайн апаратного та програмного забезпечення, а також інтеграцію ШІ для її інтерфейсів.

Він звітуватиме перед головним технічним директором Ендрю Босвортом, який керує Reality Labs. Ця група займається розробкою портативних пристроїв, таких як розумні окуляри та гарнітури віртуальної реальності.

Головною метою Дая буде оновити пристрої Meta, додавши функції штучного інтелекту. Він обійме посаду головного дизайнера групи, починаючи з 31 грудня.

Чому багато людей залишають посади в Apple?

Відхід Дай – це велика втрата для Apple, яка вже стикалася з деякими критичними відходами в останні тижні.

Джефф Вільямс , давній головний операційний директор компанії, пішов у відставку минулого місяця.

, давній головний операційний директор компанії, пішов у відставку минулого місяця. А керівник відділу ШІ Джон Джаннандреа оголосив про свій відхід цього тижня після років перегонів у сфері штучного інтелекту.

оголосив про свій відхід цього тижня після років перегонів у сфері штучного інтелекту. Минулої осені колишній керівник відділу апаратного забезпечення Apple Ден Річчіо також пішов у відставку.

Очікується, що плинність кадрів продовжиться, оскільки багато хто з решти топ-лідерів, включаючи Кука, наближаються до пенсійного віку.

Новини компаній-гігантів