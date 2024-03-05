ЄС таки виписав Apple рекордний штраф на 1,8 мільярда євро – яка причина покарання

Компанія Apple знову нарвалася на регуляторів. Щоправда, цього разу покарання технологічного гіганта буде рекордним та показовим.

Рекордний штраф для Apple

4 березня Європейська комісія повідомила компанії Apple про штраф через порушення антимонопольного законодавства. Розмір виплати повинен скласти рекордні 1,8 мільярда євро.

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Як пояснила Єврокомісія у своєму рішенні, Apple зловживав монопольним становищем на ринку потокових музичних додатків для власників iPhone та iPad. Зокрема, розробникам альтернативних додатків не давали можливості повідомляти про дешевші сервіси підписки на музику. Також була заблокована можливість давати будь-які інструкції щодо користування альтернативними сервісами.

Положення Apple про заборону використання сторонніх сервісів становлять несправедливі умови торгівлі, що порушує статтю 102(а) Договору про функціонування Європейського Союзу,

– повідомили у Єврокомісії.

У Єврокомісії наголосили, що така практика компанії не спрямована на захист комерційних інтересів. Що стосується розміру штрафу, то в ЄС вважають його пропорційним до світових доходів технологічного гіганта

Нагадаємо, раніше інформація про штраф для Apple вже лунала, однак розмір покарання був суттєво меншим – 500 мільйонів євро. Відтак, реальний штраф виріс більш як в 3 рази.