Рекордный штраф для Apple

4 марта Европейская комиссия сообщила компании Apple о штрафе за нарушение антимонопольного законодательства. Размер выплаты должен составить рекордные 1,8 миллиарда евро.

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Как пояснила Еврокомиссия в своем решении, Apple злоупотреблял монопольным положением на рынке потоковых музыкальных приложений для владельцев iPhone и iPad. В частности, разработчикам альтернативных приложений не давали возможности сообщать о более дешевых сервисах подписки на музыку. Также была заблокирована возможность давать любые инструкции по пользованию альтернативными сервисами.

Положение Apple о запрете использования сторонних сервисов составляют несправедливые условия торговли, что нарушает статью 102(а) Договора о функционировании Европейского Союза,

– сообщили в Еврокомиссии.

В Еврокомиссии отметили, что такая практика компании не направлена на защиту коммерческих интересов. Что касается размера штрафа, то в ЕС считают его пропорциональным мировым доходам технологического гиганта

Напомним, ранее информация о штрафе для Apple уже звучала, однако размер наказания был существенно меньше – 500 миллионов евро. Поэтому, реальный штраф вырос более чем в 3 раза.