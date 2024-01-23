Apple заплатив у російський бюджет понад 13 мільйонів доларів: чим "завинила" компанія-гігант

У російський бюджет надійшов великий платіж від компанії Apple. Добровільним він не був – росіяни знайшли спосіб "доїти" американську компанію.

Росія знайшла спосіб оштрафувати Apple

Як похизувалася російська антимонопольна служба, компанія Apple заплатила штраф на суму 13,5 мільйонів доларів. Корпорація вже здійснила відповідний платіж, гроші надійшли у російський бюджет.

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У липні 2022 року антимонопольна служба Росії висунула звинувачення до гіганта. Apple нібито нав'язував російським розробникам свій платіжний інструмент для додатків iOS.

Компанія Apple пішла з Росії ще на початку повномасштабного вторгення, команду розробників перевезли у Киргизстан. Також компанія припинила постачати товари на російський ринок, але Путін дозволив ввозити техніку з "яблуком" без погодження з правовласником.

В жовтні Apple дозволив російським розробникам підключати оплату в обхід App Store через зовнішні ресурси. Втім, на хід справи це не вплинуло.

Наївний Apple вирішив відстоювати справедливість у Московському суді, але цілком очікувано той став на сторону ФАС. Це вже вдруге Apple сплачує штраф за "порушення антимонопольного законодавства Росії". У 2020 році через звернення "лабораторії Касперського" Apple заплатив штраф у розмірі 10,3 мільйона доларів.