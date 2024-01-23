Россия нашла способ оштрафовать Apple

Как похвасталась российская антимонопольная служба, компания Apple заплатила штраф на сумму 13,5 миллиона долларов. Корпорация уже совершила соответствующий платеж, деньги поступили в российский бюджет.

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В июле 2022 года антимонопольная служба России предъявила обвинение гиганту. Apple якобы навязывал российским разработчикам свой платежный инструмент для приложений iOS.

Важно! Компания Apple ушла из России еще в начале полномасштабного вторжения, команду разработчиков перевезли в Кыргызстан. Также компания перестала поставлять товары на российский рынок, но Путин разрешил ввозить технику с "яблоком" без согласования с правообладателем.

В октябре Apple разрешил российским разработчикам подключать оплату в обход App Store через внешние ресурсы. Впрочем, на ход дела это не повлияло.

Наивный Apple решил отстаивать справедливость в Московском суде, но вполне ожидаемо тот стал на сторону ФАС. Это уже второй раз Apple платит штраф за "нарушение антимонопольного законодательства России". В 2020 году из-за обращения "Лаборатории Касперского" Apple заплатил штраф в размере 10,3 миллиона долларов.