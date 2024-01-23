Росія знайшла спосіб оштрафувати Apple
Як похизувалася російська антимонопольна служба, компанія Apple заплатила штраф на суму 13,5 мільйонів доларів. Корпорація вже здійснила відповідний платіж, гроші надійшли у російський бюджет.
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У липні 2022 року антимонопольна служба Росії висунула звинувачення до гіганта. Apple нібито нав'язував російським розробникам свій платіжний інструмент для додатків iOS.
В жовтні Apple дозволив російським розробникам підключати оплату в обхід App Store через зовнішні ресурси. Втім, на хід справи це не вплинуло.
Наївний Apple вирішив відстоювати справедливість у Московському суді, але цілком очікувано той став на сторону ФАС. Це вже вдруге Apple сплачує штраф за "порушення антимонопольного законодавства Росії". У 2020 році через звернення "лабораторії Касперського" Apple заплатив штраф у розмірі 10,3 мільйона доларів.