Росія знайшла спосіб оштрафувати Apple

Як похизувалася російська антимонопольна служба, компанія Apple заплатила штраф на суму 13,5 мільйонів доларів. Корпорація вже здійснила відповідний платіж, гроші надійшли у російський бюджет.

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У липні 2022 року антимонопольна служба Росії висунула звинувачення до гіганта. Apple нібито нав'язував російським розробникам свій платіжний інструмент для додатків iOS.

Важливо! Компанія Apple пішла з Росії ще на початку повномасштабного вторгення, команду розробників перевезли у Киргизстан. Також компанія припинила постачати товари на російський ринок, але Путін дозволив ввозити техніку з "яблуком" без погодження з правовласником.

В жовтні Apple дозволив російським розробникам підключати оплату в обхід App Store через зовнішні ресурси. Втім, на хід справи це не вплинуло.

Наївний Apple вирішив відстоювати справедливість у Московському суді, але цілком очікувано той став на сторону ФАС. Це вже вдруге Apple сплачує штраф за "порушення антимонопольного законодавства Росії". У 2020 році через звернення "лабораторії Касперського" Apple заплатив штраф у розмірі 10,3 мільйона доларів.