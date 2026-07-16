Масові перевірки торкнулися аптек: бізнес штрафують через ціни на ліки

У першому півріччі 2026 року Держпродспоживслужба провела масштабні перевірки аптек та інших продавців лікарських засобів. Так, сотні компаній отримали штрафи, а загальна сума санкцій перевищила 3,3 мільйони гривень.

Скільки було випадків порушень

Контроль за цінами на ліки має забезпечити доступність лікарських засобів для українців та не допустити необґрунтованого подорожчання. Тому й проводяться перевірки, повідомляє Держпродспоживслужба.

За шість місяців 2026 року фахівці служби здійснили 607 перевірок підприємств, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею ліками й медичними виробами. Із них 96 були плановими, а 511 – позаплановими.

У результаті порушення у сфері ціноутворення виявили у 406 випадках, тобто майже у 67% усіх перевірок.

Як карають за неправильні ціни на ліки

За результатами контрольних заходів Держпродспоживслужба:

ухвалила 367 рішень про застосування штрафів на загальну суму 3,3 мільйони гривень;

видала 181 припис про усунення виявлених порушень;

притягнула до адмінвідповідальності 271 посадову особу, які сплатять штрафи на загальну суму 668,1 тисяч гривень.

До державного бюджету вже надійшло 2,66 мільйони гривень від сплачених штрафів.

До слова, Держпродспоживслужба також перевіряє ціни на ліки, вартість яких відшкодовують в межах програми "Доступні ліки".

З 1 липня до цього переліку додали препарати для лікування серцево-судинних захворювань. Отримати ці препарати українці зможуть безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом.

Нагадаємо, торік у жовтні уряд розширив Національний перелік основних лікарських засобів на 27 нових препаратів. Усі ці засоби входять до базового переліку, який рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я.