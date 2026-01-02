Про це директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик заявив в авторському блозі для Цензор, передає 24 Канал.

Дивіться також "Тисяча Зеленського" на ліки: у яких аптеках можна витратити гроші

Чому дозвіл на продаж ліків на АЗС – не перевага?

Як зауважив Віталій Кулик, на будь-якій заправці товари коштують дорожче, аніж у профільних магазинах. Причиною цього є система "convenience pricing" – тобто плати за зручність

Логіка бізнесу АЗС не працює на об’ємні продажі з низькою націнкою, а на швидку реалізацію невеликих партій товарів першої потреби з максимальним маржинальним прибутком,

– пише він.

Експерт зазначив, що в Україні немає системної проблеми браку фізичної доступності аптек, особливо говорячи про міста. Однак ключовими залишаються низька купівельна спроможність населення та відсутність ефективного державного контролю за ціноутворенням на життєво необхідні препарати. Саме ці питання, на його думку, уряд фактично оминає.

"Бо якби насправді хотіли підвищувати доступність, то паралельно не вводили би обмеження для аптек, розміщених у лікувальних закладах, на номенклатуру представлених препаратів, що є куди більш критичною для пацієнтів точкою. Також логічним кроком було б розширення програми "Доступні ліки" та жорсткіше регулювання цін на препарати з Національного переліку основних лікарських засобів, а не створення паралельного, неконтрольованого каналу збуту", – підкреслив Віталій Кулік.

Окремо експерт виділив ризики для споживачів. Відсутність фахової консультації фармацевта може спричинити неправильний вибір ліків та ігнорування протипоказань і побічних ефектів.

За його словами, продаж ліків на АЗС несе ризики порушення стандартів їх зберігання (GSP) і створює додаткові загрози для державного контролю за фальсифікованими та неякісними препаратами через появу нових, фактично неконтрольованих каналів збуту.

Віталій Кулик вважає, що рішення Уряду насамперед вигідне власникам великих мереж АЗС, бо дозволяє диверсифікувати бізнес та отримати додатковий прибуток на хвилі державної підтримки. Окремо він наголошує, що рішення ухвалили без повноцінного попереднього обговорення та без погодження з Державною регуляторною службою, профільними асоціаціями та експертним середовищем.

Нагадаємо, раніше уряд ухвалив рішення, спрямовані на зниження цін і підвищення доступності ліків, зокрема дозволив продаж безрецептурних препаратів на АЗС за наявності відповідної ліцензії.