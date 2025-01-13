Вже на Prozorro: АРМА шукає управителів для квартир та будинків Медведчука
13 січня 2025, 18:00Читать новость на русском
На Prozorro з'явилися оголошення про арештовані активи, що належали куму Путіна Віктору Медведчуку. Йдеться про три квартири, житловий і нежитловий будинки та земельну ділянку.
На Prozorro виставили нерухомість Медведчука
Загальна вартість цих об'єктів становить 148,6 мільйона гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на голову АРМА Олену Думу.
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Які об’єкти передано АРМА:
- житловий будинок площею 731,6 квадратних метра і земельна ділянка площею 0,0775 гектара з видом на Оболонську набережну;
- нежитловий будинок площею 877,9 квадратних метра у Шевченківському районі Києва;
- квартира площею 98,7 квадратних метра у Деснянському районі столиці;
- дві квартири площею 51,2 квадратних метра та 69,1 квадратний метр в Оболонському районі Києва.
Як обиратимуть управителя
Відбір нового управителя відбудеться через систему публічних закупівель Prozorro. Майбутній управитель зобов’язаний не лише сплачувати частину доходів до державного бюджету, а й вносити мінімальний гарантійний платіж з власних коштів у разі недостатності доходів від управління.
Усі отримані кошти спрямовуватимуться безпосередньо до Державного бюджету України.