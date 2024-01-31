Кошти колаборантів почали надходити у бюджет: на що їх витратять

Українські правоохоронці давно арештували активи колаборантів та зрадників, однак вони не працювали на користь держави. Лише зараз у бюджет пішли перші поступлення арештованих грошей, і надалі процес обіцяють розвивати.

Гроші колаборантів працюватимуть на Україну

Як повідомив очільник Фонду державного майна України Віталій Коваль, конфісковані гроші підсанкційних росіян та колаборантів вперше надійшли до бюджету. Наразі йдеться про 32 мільйони гривень.

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Йдеться як про власні кошти зрадників, так і про кошти з підприємств, які належали російським олігархам.

Це власні кошти таких колаборантів, як Ворон та Сальдо і фінанси з підприємства російського олігарха Дерипаски,

– повідомив Коваль.

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Наразі Фонду залишилося дочекатися рішення суду, яке дозволить ефективно розпоряджатися стягнутими активами. Частина грошей досі перебувають під арештом, тому керувати ними наразі неможливо. Згодом гроші повинні скерувати на відбудову інфраструктури.

Нагадаємо, частину своїх активів Сальдо переписав на дружину, сподіваючись, що правоохоронці не звернуть на них уваги. Втім, сховати майно зраднику не вдалося, його також конфіскували на користь України.