Конфіскація активів зрадника
Україна продовжує позбавляти зрадника Володимира Сальдо активів та майна. Частину він оформив на дружину, тож правоохоронці та суди взялися й за неї.
До теми Автосалони, нерухомість у Криму, кар'єр та готель: які активи конфіскували у колаборанта Сальдо
Міністерство юстиції знову звернулося з позовом у Вищий антикорупційний суд щодо конфіскації активів Сальдо. Суд задовольнив позов та ухвалив відповідне рішення у спрощеному провадженні. Це було зумовлено тим, що на попередніх слуханнях вдалося обгрунтувати причину необхідності такого кроку.
Цього разу суд стягнув активи не лише самого Сальдо, а також його дружини Ірини та компанії "Проектно-будівельна фірма "Херсонбуд",
– йдеться у повідомленні Transparency International Ukraine.
Цікаво, що в зрадника з усіх активів залишилися вже "копійки", проте йому не вдасться зберегти навіть їх.
Відтак, ВАКС своїм рішенням постановив конфіскувати у Сальдо то його дружини:
- 1274 гривні з рахунку в АТ "СЕНС БАНК";
- 413 тисяч гривень з рахунку в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК";
- 320 доларів з рахунку в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК";
- 132 211 акцій (8,5%) ПАТ "Проектно-будівельна фірма "Херсонбуд", номінальна вартість акції – 1,05 гривні.