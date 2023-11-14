Конфіскація активів зрадника

Україна продовжує позбавляти зрадника Володимира Сальдо активів та майна. Частину він оформив на дружину, тож правоохоронці та суди взялися й за неї.

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Міністерство юстиції знову звернулося з позовом у Вищий антикорупційний суд щодо конфіскації активів Сальдо. Суд задовольнив позов та ухвалив відповідне рішення у спрощеному провадженні. Це було зумовлено тим, що на попередніх слуханнях вдалося обгрунтувати причину необхідності такого кроку.

Цього разу суд стягнув активи не лише самого Сальдо, а також його дружини Ірини та компанії "Проектно-будівельна фірма "Херсонбуд",

– йдеться у повідомленні Transparency International Ukraine.

Цікаво, що в зрадника з усіх активів залишилися вже "копійки", проте йому не вдасться зберегти навіть їх.

Відтак, ВАКС своїм рішенням постановив конфіскувати у Сальдо то його дружини: