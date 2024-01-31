Деньги коллаборантов будут работать на Украине

Как сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль, конфискованные деньги подсанкционных россиян и коллаборантов впервые поступили в бюджет. Речь пока идет о 32 миллионах гривен.

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Речь идет как о собственных средствах предателей, так и о средствах из предприятий принадлежавших российским олигархам.

Это собственные средства таких коллаборантов, как Ворон и Сальдо, и финансы с предприятия российского олигарха Дерипаски.

сообщил Коваль.

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Фонду осталось дождаться решения суда, которое позволит эффективно распоряжаться взысканными активами. Часть денег до сих пор находятся под арестом, поэтому руководить ими пока невозможно.

Напомним часть своих активов Сальдо переписал на жену надеясь, что правоохранители не обратят на них внимания. Впрочем, скрыть имущество предателю не удалось его также конфисковали в пользу Украины.