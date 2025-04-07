Ariston повертається до бізнесу в Росії – Путін вперше скасував націоналізацію

Італійський виробник побутової техніки Ariston продовжить свою діяльність у Росії після того, як президент Володимир Путін скасував рішення щодо передачі російських активів компанії під тимчасове управління АТ "Газпром побутові системи".

Путін скасував націоналізацію

Про це 6 квітня повідомила пресслужба компанії, передає 24 Канал. Рішення про скасування указу від 26 квітня 2024 року, що передбачав націоналізацію активів, було підписано Путіним 26 березня цього року.

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Це стало першим випадком, коли російська влада відмовилася від націоналізації іноземного бізнесу.

В Ariston задоволені

За словами представників компанії, Ariston Thermo Rus має штаб-квартиру в Москві і працює на російському ринку майже пів століття. Крім того, компанія володіє великим виробничим підприємством під Санкт-Петербургом, де працюють понад 300 російських співробітників.

Ми раді, що російська влада відновила Ariston Group в ролі власника і керівника нашої дочірньої компанії в Росії. Плануємо відновити діяльність з місцевим керівництвом, повністю дотримуючись чинних санкцій, і продовжити нашу історію в країні,

— заявив виконавчий директор Ariston Group Паоло Мерлоні.

Фінансування війни

Водночас Київська школа економіки зазначила, що підтримка російських рішень щодо скасування націоналізації фактично легалізує додаткові податки та фінансування військових зусиль Росії.

Заступник директора з розвитку KSE та керівник проєкту Leave Russia Андрій Онопрієнко підкреслив, що ведення бізнесу з державою-агресором означає підтримку злочинних дій та створює численні фінансові, юридичні та репутаційні ризики.