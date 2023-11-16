АРМА буде виставляти арештовані активи на Прозорро

Україна активно конфісковує активи, які належали російським компаніям, росіянам або зрадникам. Керувати ними всіма держава не буде, а передаватиме в руки приватного бізнесу.

Що буде з арештованими активами

В управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів наразі перебуває чимало конфіскованих активів. Найближчим часом їх хочуть почати реалізовувати через онлайн-аукціони на платформі Прозорро.Продажі.

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Український уряд вже прийняв відповідне рішення. Воно дозволяє мінімізувати ризики втручання в аукціони та забезпечити прозорість відкритих торгів.

Цікаво! Від початку повномаштабного вторгення росіян через платформу Прозорро.Продажі вдалося залучити понад 20 мільярдів гривень.

Продаж конфіскованих активів дозволить суттєво збільшити надходження до державного бюджету. Це буде перша можливість для приватного бізнесу позмагатися за конфісковані активи згідно з конкурентними правилами. Також це розблокує можливість реалізації арештованого майна за кордоном.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Наразі АРМА укладає договір із Прозорро.Продажі та іншими майданчиками, які авторизовані цією платформою.

Такий підхід дозволить мінімізувати ризик залучення до організації аукціонів компаній, що не мають належного досвіду,

– підкреслив Сергій Бут, СЕО Прозорро.Продажі.