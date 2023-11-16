Что будет с арестованными активами
В управлении Агентства по розыску и менеджменту активов находится много конфискованных активов. В ближайшее время их хотят начать реализовывать через онлайн-аукционы на платформе Прозорро.Продажи.
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Украинское правительство уже приняло соответствующее решение. Она позволяет минимизировать риски вмешательства в аукционы и обеспечить прозрачность открытых торгов.
Продажа конфискованных активов позволит существенно увеличить поступления в государственный бюджет. Это будет первая возможность для частного бизнеса побороться за конфискованные активы в соответствии с конкурентными правилами. Также это разблокирует возможность реализации арестованного имущества за границей.
В настоящее время АРМА заключает договор с Прозорро.Продажи и другими площадками, авторизованными этой платформой.
Такой подход позволит минимизировать риск привлечения к организации аукционов компаний, не имеющих должного опыта,
– подчеркнул Сергей Бут, СЕО Прозорро.Продажи.