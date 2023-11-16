Що буде з арештованими активами
В управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів наразі перебуває чимало конфіскованих активів. Найближчим часом їх хочуть почати реалізовувати через онлайн-аукціони на платформі Прозорро.Продажі.
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Український уряд вже прийняв відповідне рішення. Воно дозволяє мінімізувати ризики втручання в аукціони та забезпечити прозорість відкритих торгів.
Продаж конфіскованих активів дозволить суттєво збільшити надходження до державного бюджету. Це буде перша можливість для приватного бізнесу позмагатися за конфісковані активи згідно з конкурентними правилами. Також це розблокує можливість реалізації арештованого майна за кордоном.
Наразі АРМА укладає договір із Прозорро.Продажі та іншими майданчиками, які авторизовані цією платформою.
Такий підхід дозволить мінімізувати ризик залучення до організації аукціонів компаній, що не мають належного досвіду,
– підкреслив Сергій Бут, СЕО Прозорро.Продажі.