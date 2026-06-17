13 тисяч посилок під ударом: російські дрони двічі вдарили по хабу "Нової пошти"

Вранці 17 червня російські війська завдали двох ударів безпілотниками по сортувальному терміналу Нової пошти у Сумах. Внаслідок атаки ніхто з працівників компанії не отримав поранень.

Що відомо про обстріл хабу "Нової пошти"?

Постраждав сортувальний центр на Сумщині, повідомили в "Новій пошті".

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Через влучання були зруйновані частини покрівлі, а також постраждало обладнання, яке використовувалося для роботи терміналу. Крім цього, пошкодження отримали сітчасті контейнери, де знаходилися відправлення клієнтів.

Після атаки на території терміналу виникла пожежа. Її вдалося швидко ліквідувати завдяки роботі рятувальників ДСНС.

За попередньою інформацією, на момент удару на території термінала знаходилися понад 13 тисяч відправлень із загальною оголошеною вартістю понад 42 мільйони гривень. Тому зараз триває оцінка пошкоджень та стану вантажів.

"Нова пошта" компенсує клієнтам оголошену вартість відправлень, які були пошкоджені або знищені внаслідок атаки. Актуальну інформацію щодо своїх відправлень можна відстежити у мобільному застосунку та на сайті "Нової пошти",

– повідомили в компанії.

Що відомо про минулий обстріл "Нової пошти" під час масованої атаки по Києву?

У ніч на понеділок, 15 червня, російські військові вкотре масовано атакували Україну. Зокрема, ракетний обстріл знищив найбільший інноваційний термінал "Нової пошти" в Києві.

На території об'єкта виникла пожежа, яку оперативно локалізували. Наразі там працюють рятувальники й правоохоронці, триває оцінка пошкоджень. За попередніми даними, знищено частину будівлі й вантажів, а також сортувальне обладнання. Загалом постраждали близько 10 тисяч посилок.

У цілому атакували трьома балістичними ракетами, зруйнували два корпуси, зараз йдуть відновлювальні роботи.Крім матеріальної шкоди, постраждали близько 10 000 посилок в контейнерах,

– каже Поперешнюк.

За його словами, у самому терміналу посилок майже не було. Наступний крок – встановлення зв’язку з клієнтами, які втратили посилки, та відшкодування.