Что известно об обстреле хаба "Новой почты"?

Пострадал сортировочный центр в Сумской области, сообщили в "Новой почте".

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Из-за попадания были разрушены части крыши, а также пострадало оборудование, которое использовалось для работы терминала. Кроме того, повреждения получили сетчатые контейнеры, где находились отправки клиентов.

После атаки на территории терминала возник пожар. Ее удалось быстро ликвидировать благодаря работе спасателей ГСЧС.

По предварительной информации, на момент удара на территории терминала находилось более 13 тысяч отправлений с общей объявленной стоимостью более 42 миллионов гривен. Поэтому сейчас идет оценка повреждений и состояния грузов.

"Новая почта" компенсирует клиентам объявленную стоимость отправлений, поврежденных или уничтоженных в результате атаки. Актуальную информацию о своих отправлениях можно отследить в мобильном приложении и на сайте "Новой почты",

– сообщили в компании.

Что известно о прошедшем обстреле "Новой почты" во время массированной атаки по Киеву?

В ночь на понедельник, 15 июня, российские военные в очередной раз массированно атаковали Украину. В частности, ракетные обстрелы уничтожили крупнейший инновационный терминал "Новой почты" в Киеве.

На территории объекта возник пожар, который оперативно локализовали. Там работают спасатели и правоохранители, продолжается оценка повреждений. По предварительным данным, уничтожена часть здания и грузов, а также сортировочное оборудование. В общей сложности пострадали около 10 тысяч посылок.

В общей сложности атаковали тремя баллистическими ракетами, разрушили два корпуса, сейчас идут восстановительные работы,

– говорит Поперешнюк.

По его словам, в самом терминале посылок почти не было. Следующий шаг – установление связи с потерявшими посылки клиентами и возмещение.