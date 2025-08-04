У ніч на п’ятницю, 1 серпня, росіяни атакували "Шахедами" підприємство "Деметра" у Київській області. Ця компанія понад 20 років працює на ринку України та займається виробництвом елеваторного обладнання.

А також виконує проєкти з будівництва та реконструкції елеваторних потужностей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Деметра".

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Що відомо про атаку на "Деметру"?

На сайті компанії йдеться, що з 2002 року збудовано понад 100 елеваторних комплексів і встановлено понад 700 зерносушарок. Зазначимо, що "Деметра" є офіційним дилером в Україні одного з найбільших у світі виробників обладнання для зберігання, сушіння та транспортування зерна Sukup MFG.

Понад 20 років ми будували нашу компанію. Крок за кроком – від маленької ідеї до частини критично важливого бізнесу України. Але 1 серпня о 2:00 ночі все могло зникнути. Удари дронів-камікадзе "Герань-2". Прямі влучання,

– кажуть в компанії.

Там додають, що в одну мить десятки років праці опинилися під загрозою. А також зазначають, що це не просто атака на будівлю, а терор, удар по свободі, надії та економічній стійкості.

Зазначимо, що Росія не вперше атакує українські підприємства. 30 липня ворожа армія завдала удару по цивільному підприємству в Харківській області. Внаслідок цього виникла пожежа на площі 20 тисяч квадратних метрів, загинув 63-річний чоловік та постраждали ще кілька людей.