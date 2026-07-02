Ворог вгатив по терміналу "Нової пошти" в Запоріжжі, – ОВА

У четвер, 2 липня, російська армія завдала нових ударів по Запоріжжю. Під атаку ворога знову потрапила інфраструктура "Нової пошти".

Що відомо про наслідки удару

Ворог поцілив у термінал логістичної компанії, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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Спочатку ОВА попередила жителів міста про атаку окупантів. Повітряну тривогу оголосили по всій території Запорізької області.

Згодом адміністрація уточнила, що в регіоні діє загроза ударних безпілотників.

Скоро після того над Запоріжжям піднявся стовп густого диму, який видно було далеко у місті.

Іван Федоров пояснив, що це наслідки атаки Росії.

Дим, який бачать запоріжці, – це ворожа атака по місту. Пошкоджений термінал логістичної компанії,

– написав голова ОВА.

Пізніше він виклав фото пошкодженого термінала компанії у впізнаваних кольорах "Нової пошти".

На щастя, за словами Федорова, під час цієї атаки обійшлося без постраждалих.

Фото: Наслідки атаки на термінал у Запоріжжі / Іван Федоров, Запорізька ОВА

"Нова пошта" поки що про удар по її терміналу в Запоріжжі не повідомляла.

Втрати "Нової Пошти"

Лише трохи більше як тиждень тому "Нова пошта" втратила одне зі своїх відділень у Запоріжжі. 18 червня внаслідок атаки "Шахедів" по місту будівлю було зруйновано повністю.

Тоді теж ніхто зі співробітників компанії не постраждав. А пожежу, яка виникла внаслідок атаки, вдалося загасити.

Компанія пообіцяла організувати мобільне відділення для продовження роботи.