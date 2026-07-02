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Бізнес Актуальні новини Ворог вгатив по терміналу "Нової пошти" у Запоріжжі, – ОВА
2 липня, 14:28
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Ворог вгатив по терміналу "Нової пошти" в Запоріжжі, – ОВА

Ірина Гайдук

У четвер, 2 липня, російська армія завдала нових ударів по Запоріжжю. Під атаку ворога знову потрапила інфраструктура "Нової пошти".

Що відомо про наслідки удару

Ворог поцілив у термінал логістичної компанії, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров

Дивіться також Росія знищила найбільший інноваційний термінал: у "Новій пошті" показали приголомшливі наслідки 

Спочатку ОВА попередила жителів міста про атаку окупантів. Повітряну тривогу оголосили по всій території Запорізької області. 

Згодом адміністрація уточнила, що в регіоні діє загроза ударних безпілотників. 

Скоро після того над Запоріжжям піднявся стовп густого диму, який видно було далеко у місті. 

Іван Федоров пояснив, що це наслідки атаки Росії. 

Дим, який бачать запоріжці, – це ворожа атака по місту. Пошкоджений термінал логістичної компанії, 
– написав голова ОВА. 

Пізніше він виклав фото пошкодженого термінала компанії у впізнаваних кольорах "Нової пошти". 

На щастя, за словами Федорова, під час цієї атаки обійшлося без постраждалих

Фото: Наслідки атаки на термінал у Запоріжжі / Іван Федоров, Запорізька ОВА  

"Нова пошта" поки що про удар по її терміналу в Запоріжжі не повідомляла. 

Втрати "Нової Пошти" 

Лише трохи більше як тиждень тому "Нова пошта" втратила одне зі своїх відділень у Запоріжжі. 18 червня внаслідок атаки "Шахедів" по місту будівлю було зруйновано повністю. 

Тоді теж ніхто зі співробітників компанії не постраждав. А пожежу, яка виникла внаслідок атаки, вдалося загасити. 

Компанія пообіцяла організувати мобільне відділення для продовження роботи.

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