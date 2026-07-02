Что известно о последствиях удара

Враг нанес удар по терминалу логистической компании, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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Сначала ОВА предупредила жителей города об атаке оккупантов. Воздушную тревогу объявили на всей территории Запорожской области.

Впоследствии уточнила, что в регионе существует угроза ударных беспилотников.

Вскоре после этого над Запорожьем поднялся столб густого дыма, который был виден далеко в городе.

Иван Федоров пояснил, что это последствия атаки России.

Дым, который видят запорожцы, – это вражеская атака на город. Поврежден терминал логистической компании,

– написал глава ОГА.

Позже он опубликовал фото поврежденного терминала компании в узнаваемых цветах "Новой почты".

К счастью, по словам Федорова, во время этой атаки обошлось без пострадавших.

Фото: Последствия атаки на терминал в Запорожье / Иван Федоров, Запорожская ОГА

В "Новой почте" пока не сообщали об ударе по ее терминалу в Запорожье.

Потери "Новой почты"

Всего чуть больше недели назад "Новая почта" потеряла одно из своих отделений в Запорожье. 18 июня в результате атаки "Шахидов" по городу здание было полностью разрушено.

Тогда тоже никто из сотрудников компании не пострадал. А пожар, возникший в результате атаки, удалось потушить.

Компания пообещала организовать мобильное отделение для продолжения работы.