Что известно о последствиях удара
Враг нанес удар по терминалу логистической компании, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
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Сначала ОВА предупредила жителей города об атаке оккупантов. Воздушную тревогу объявили на всей территории Запорожской области.
Впоследствии уточнила, что в регионе существует угроза ударных беспилотников.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Вскоре после этого над Запорожьем поднялся столб густого дыма, который был виден далеко в городе.
Иван Федоров пояснил, что это последствия атаки России.
Дым, который видят запорожцы, – это вражеская атака на город. Поврежден терминал логистической компании,
– написал глава ОГА.
Позже он опубликовал фото поврежденного терминала компании в узнаваемых цветах "Новой почты".
К счастью, по словам Федорова, во время этой атаки обошлось без пострадавших.
Фото: Последствия атаки на терминал в Запорожье / Иван Федоров, Запорожская ОГА
В "Новой почте" пока не сообщали об ударе по ее терминалу в Запорожье.
Потери "Новой почты"
Всего чуть больше недели назад "Новая почта" потеряла одно из своих отделений в Запорожье. 18 июня в результате атаки "Шахидов" по городу здание было полностью разрушено.
Тогда тоже никто из сотрудников компании не пострадал. А пожар, возникший в результате атаки, удалось потушить.
Компания пообещала организовать мобильное отделение для продолжения работы.